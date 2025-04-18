Київ
Новокаїн-Дарниця (Novocainum-Darnitsa)

Новокаїн-Дарниця (Novocainum-Darnitsa)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 665 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
90,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
49,24 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
66,38 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
67,51 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
49,10 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
84,90 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
86,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
49,20 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
70,02 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
74,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
49,10 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
85,00 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
86,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
60,20
Економія при броні: -5,40 грн
54,80 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
93,30
Економія при броні: -4,70 грн
88,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
57,40
Економія при броні: -2,60 грн
54,80 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
52,50
Економія при броні: -3,60 грн
48,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
41,10
Економія при броні: -4,35 грн
36,75 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
83,95
Економія при броні: -8,53 грн
75,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
45,83 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
63,22 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
71,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
57,70 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
85,40 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
91,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
51,30
Економія при броні: -5,38 грн
45,92 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
79,20
Економія при броні: -8,07 грн
71,13 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
83,10
Економія при броні: -7,68 грн
75,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
60,40
Економія при броні: -12,41 грн
47,99 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
41,86
Економія при броні: -6,75 грн
35,10 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
100,68
Економія при броні: -22,82 грн
77,86 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
57,70 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
82,80 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
84,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
91,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
51,30
Економія при броні: -5,38 грн
45,92 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
75,10
Економія при броні: -7,93 грн
67,17 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
66,48
Економія при броні: -6,92 грн
59,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
89,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
45,83 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
84,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
45,42
Економія при броні: -10,93 грн
34,50 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
97,79
Економія при броні: -12,92 грн
84,87 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
18,30
Економія при броні: -0,98 грн
17,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
60,00
Економія при броні: -5,20 грн
54,80 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
70,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
43,55 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
76,19 грн
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