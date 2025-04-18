Новокаїн-Дарниця (Novocainum-Darnitsa)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 665 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
60,20
Економія при броні: -5,40 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
93,30
Економія при броні: -4,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
57,40
Економія при броні: -2,60 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
52,50
Економія при броні: -3,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
41,10
Економія при броні: -4,35 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
83,95
Економія при броні: -8,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
51,30
Економія при броні: -5,38 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
79,20
Економія при броні: -8,07 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
83,10
Економія при броні: -7,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
60,40
Економія при броні: -12,41 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
41,86
Економія при броні: -6,75 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
100,68
Економія при броні: -22,82 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
51,30
Економія при броні: -5,38 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
75,10
Економія при броні: -7,93 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
66,48
Економія при броні: -6,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
45,42
Економія при броні: -10,93 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
97,79
Економія при броні: -12,92 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
18,30
Економія при броні: -0,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
60,00
Економія при броні: -5,20 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ