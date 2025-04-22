Новокаїн-Дарниця (Novocainum-Darnitsa)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
9,33
Економія при броні: -0,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
57,30
Економія при броні: -1,72 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
79,20
Економія при броні: -2,38 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
30,15
Економія при броні: -2,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
95,20
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
25,48
Економія при броні: -3,77 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
98,76
Економія при броні: -20,85 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
73,91
Економія при броні: -11,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
63,89
Економія при броні: -9,68 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
92,72
Економія при броні: -5,66 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
101,19
Економія при броні: -8,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
60,80
Економія при броні: -5,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
32,02
Економія при броні: -7,99 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
97,64
Економія при броні: -19,48 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
9,13
Економія при броні: -1,29 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
95,20
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
58,88
Економія при броні: -15,42 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
96,06
Економія при броні: -10,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
100,56
Економія при броні: -22,40 грн
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
16,72
Економія при броні: -1,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ