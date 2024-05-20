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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер, №3 - Запоріжжя (79698) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 199 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (3)
108,00
Економія: -23,00 грн
85,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2)
95,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (4)
98,16
Економія: -8,42 грн
89,74 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3)
99,93
Економія: -14,05 грн
85,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
87,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
95,92
Економія: -12,41 грн
83,51 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (16)
101,00
Економія: -16,00 грн
85,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
90,08 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (3)
101,00
Економія: -16,00 грн
85,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
107,50
Економія: -20,90 грн
86,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
90,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (5)
97,82
Економія: -7,31 грн
90,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
96,69 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
101,00
Економія: -16,00 грн
85,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (4)
99,49
Економія: -13,67 грн
85,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3)
98,29
Економія: -12,48 грн
85,81 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
102,00
Економія: -14,50 грн
87,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
99,96
Економія: -14,18 грн
85,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (1)
99,59
Економія: -7,03 грн
92,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
95,52 грн