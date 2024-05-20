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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер, №1 - Запоріжжя (79697) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
30,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
33,30
Економія: -4,38 грн
28,92 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (3)
37,30
Економія: -7,50 грн
29,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
36,34
Економія: -7,42 грн
28,92 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (2)
41,00
Економія: -11,00 грн
30,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (3)
35,21
Економія: -6,29 грн
28,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
34,34
Економія: -5,42 грн
28,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
30,05 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (3)
37,00
Економія: -7,00 грн
30,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
30,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
Всього: упаковка (1)
35,50
Економія: -6,14 грн
29,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
35,35
Економія: -5,99 грн
29,36 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
37,00
Економія: -7,00 грн
30,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Всього: упаковка (5)
35,00
Економія: -4,80 грн
30,20 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (1)
37,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (3)
32,30
Економія: -3,38 грн
28,92 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
37,00
Економія: -8,00 грн
29,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (1)
36,80
Економія: -7,88 грн
28,92 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (3)
35,22
Економія: -6,30 грн
28,92 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (1)
31,57
Економія: -2,24 грн
29,33 грн
У місті Запоріжжя більше немає пропозицій з препаратом