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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер, №3 - Запоріжжя (79696) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
181,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
184,00
Економія: -27,00 грн
157,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (5)
178,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (5)
188,65
Економія: -24,73 грн
163,92 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
192,07
Економія: -28,33 грн
163,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
179,81
Економія: -20,43 грн
159,38 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
184,00
Економія: -27,00 грн
157,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
167,65 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
184,00
Економія: -27,00 грн
157,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
204,60
Економія: -39,20 грн
165,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
179,81
Економія: -20,43 грн
159,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (3)
182,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
188,00
Економія: -17,19 грн
170,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
182,66 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
181,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
191,21
Економія: -27,07 грн
164,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
188,91
Економія: -24,94 грн
163,97 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
193,80
Економія: -26,70 грн
167,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (3)
204,00
Економія: -47,00 грн
157,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
192,12
Економія: -28,19 грн
163,93 грн