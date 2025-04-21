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Інгаліпт-Здоров'я форте (Ingalipt-Zdorovye forte)
Інгаліпт-Здоров'я форте (Ingalipt-Zdorovye forte)
Вінниця
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
114.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,00
Економія при броні:
-2,04 грн
65,96
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
146.7 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
57,00
Економія при броні:
-1,71 грн
55,29
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
162.7 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,00
Економія при броні:
-2,04 грн
65,96
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
181.8 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
74,20
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
182.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,30
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
193.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
81,00
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
194.5 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,30
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
197.5 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,30
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
197.6 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,33
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,20
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
78,00
Економія при броні:
-10,00 грн
68,00
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,30
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
70,57
Економія при броні:
-2,57 грн
68,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
209.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,36
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
214.0 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
78,40
Економія при броні:
-13,00 грн
65,40
грн
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Вета
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
214.1 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
80,82
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Головна, 200
215.6 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
81,70
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
218.0 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
70,00
Економія при броні:
-2,00 грн
68,00
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
224.0 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,30
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
260.6 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,36
грн
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