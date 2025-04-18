Інгаліпт-Здоров'я форте (Ingalipt-Zdorovye forte)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
3.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
4.6 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
77,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
78,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
225.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
234.6 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
251.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
75,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
252.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
252.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
256.2 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
256.7 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
75,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
270.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
74,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
303.1 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
311.5 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
313.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
77,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
332.1 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
74,00
Економія при броні: -3,00 грн