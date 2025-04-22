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Інгаліпт-Здоров'я форте (Ingalipt-Zdorovye forte)
Інгаліпт-Здоров'я форте (Ingalipt-Zdorovye forte)
Чернігів
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
70,00
Економія при броні:
-2,00 грн
68,00
грн
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Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
117.1 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
80,82
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
125.8 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,30
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
126.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
81,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,20
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,33
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,30
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
70,57
Економія при броні:
-2,57 грн
68,00
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
132.2 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,30
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
230.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,00
Економія при броні:
-2,04 грн
65,96
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,36
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
276.6 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,00
Економія при броні:
-2,04 грн
65,96
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
330.2 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
57,00
Економія при броні:
-1,71 грн
55,29
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
77,00
Економія при броні:
-9,00 грн
68,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
339.1 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
74,00
Економія при броні:
-3,00 грн
71,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
339.8 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
74,00
Економія при броні:
-6,00 грн
68,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
341.8 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
74,00
Економія при броні:
-6,00 грн
68,00
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
365.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,30
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
386.2 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,70
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
398.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
78,00
Економія при броні:
-9,00 грн
69,00
грн
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