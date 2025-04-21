Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Інгаліпт-Здоров'я (Ingalipt-Zdorovye)
Інгаліпт-Здоров'я (Ingalipt-Zdorovye)
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
146.7 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
43,00
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корець, пл. Київська, 11
180.5 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,80
грн
Забронювати
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
192.9 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,10
грн
Забронювати
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
193.2 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
49,00
грн
Забронювати
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
194.5 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
49,00
грн
Забронювати
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
197.5 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
49,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
49,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,91
Економія при броні:
-1,91 грн
63,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
202.0 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні:
-2,00 грн
63,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
66,11
Економія при броні:
-3,11 грн
63,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
69,00
Економія при броні:
-6,00 грн
63,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
206.8 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні:
-2,00 грн
63,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
209.3 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,25
грн
Забронювати
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 90
210.4 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 19
212.8 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,10
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
218.0 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні:
-2,00 грн
63,00
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
222.9 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
50,00
грн
Забронювати
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
224.0 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,10
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Млинів, вул. Рівненська, 12
249.8 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,80
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню