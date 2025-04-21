Інгаліпт-Здоров'я (Ingalipt-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Миколаїв
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хемотека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 26
4.4 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
6.6 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
107.8 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Європейська, 1-А
145.2 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
73,70
Економія при броні: -9,30 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
149.1 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,91
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
150.6 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
162.9 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
204.4 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
204.9 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,03
Економія при броні: -2,39 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
226.6 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
258.1 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
76,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
66,09
Економія при броні: -4,09 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,91
Економія при броні: -2,91 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
259.7 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
66,11
Економія при броні: -1,11 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
261.9 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
276.9 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
284.4 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,91
Економія при броні: -1,91 грн