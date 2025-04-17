Інгаліпт-Здоров'я (Ingalipt-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.6 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
6.3 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
66,11
Економія при броні: -0,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
8.8 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
9.5 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хорошів, вул. Незалежності, 6
147.8 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,70
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
206.4 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,00
Економія при броні: -3,00 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корець, пл. Київська, 11
237.6 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
246.6 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,10
Економія при броні: -2,46 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
246.7 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,00
Економія при броні: -7,00 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
303.0 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
303.1 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Млинів, вул. Рівненська, 12
346.8 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
348.6 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я