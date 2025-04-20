Інгаліпт-Здоров'я (Ingalipt-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,91
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
3.6 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
12.1 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хемотека
Кривий Ріг, вул. Каткова, 2
30.1 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
105.0 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,03
Економія при броні: -2,39 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
66,09
Економія при броні: -4,09 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
131.5 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
76,00
Економія при броні: -11,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
133.7 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,91
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
135.7 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,91
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
66,11
Економія при броні: -1,11 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
144.6 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
147.7 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,00
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
194.7 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Італійська, 83
255.8 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Роздільна, вул. Європейська, 1-А
275.2 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
73,70
Економія при броні: -9,30 грн