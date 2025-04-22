Київ
Інгаліпт-Здоров'я (Ingalipt-Zdorovye)

Інгаліпт-Здоров'я (Ingalipt-Zdorovye)

Чернігів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -2,00 грн
63,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -2,00 грн
63,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
66,11
Економія при броні: -3,11 грн
63,00 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
125.8 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
49,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
69,00
Економія при броні: -6,00 грн
63,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -2,00 грн
63,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,91
Економія при броні: -1,91 грн
63,00 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
132.0 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,10 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
132.2 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
49,00 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
132.2 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
49,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,00
Економія при броні: -1,00 грн
71,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
289.6 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,00
Економія при броні: -6,00 грн
62,00 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корець, пл. Київська, 11
303.9 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
323.9 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,56
Економія при броні: -3,92 грн
64,64 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
330.2 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
43,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,00
Економія при броні: -10,00 грн
62,00 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
365.3 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,10 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
365.8 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
50,00 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Млинів, вул. Рівненська, 12
411.4 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,80 грн
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