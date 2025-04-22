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Інгаліпт-Здоров'я (Ingalipt-Zdorovye)
Інгаліпт-Здоров'я (Ingalipt-Zdorovye)
Чернігів
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні:
-2,00 грн
63,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні:
-2,00 грн
63,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
66,11
Економія при броні:
-3,11 грн
63,00
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
125.8 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
49,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
69,00
Економія при броні:
-6,00 грн
63,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні:
-2,00 грн
63,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,91
Економія при броні:
-1,91 грн
63,00
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
132.0 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,10
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
132.2 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
49,00
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
132.2 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
49,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,00
Економія при броні:
-1,00 грн
71,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
289.6 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,00
Економія при броні:
-6,00 грн
62,00
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корець, пл. Київська, 11
303.9 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,80
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
323.9 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,56
Економія при броні:
-3,92 грн
64,64
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
330.2 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
43,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,00
Економія при броні:
-10,00 грн
62,00
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
365.3 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,10
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
365.8 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
50,00
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Млинів, вул. Рівненська, 12
411.4 км
Інгаліпт-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,80
грн
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