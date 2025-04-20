Атропін-Дарниця® (Atropine-Darnitsa)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
125,19
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
131,58
Економія при броні: -8,96 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
126,36
Економія при броні: -19,36 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
127,50
Економія при броні: -16,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
146,76
Економія при броні: -6,57 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
124,65
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн