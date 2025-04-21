Атропін-Дарниця® (Atropine-Darnitsa)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
128,33
Економія при броні: -11,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
102,00
Економія при броні: -28,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
37,95
Економія при броні: -2,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
107,58
Економія при броні: -23,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
147,77
Економія при броні: -12,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн