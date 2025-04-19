Атропін-Дарниця® (Atropine-Darnitsa)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
144,80
Економія при броні: -25,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
127,50
Економія при броні: -8,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
140,60
Економія при броні: -21,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
127,50
Економія при броні: -8,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
127,50
Економія при броні: -8,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
144,80
Економія при броні: -25,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
140,60
Економія при броні: -21,60 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
133,80
Економія при броні: -14,80 грн