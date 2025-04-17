Атропін-Дарниця® (Atropine-Darnitsa)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 453 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
141,92
Економія при броні: -15,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
128,74
Економія при броні: -5,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
147,79
Економія при броні: -6,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
147,19
Економія при броні: -7,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
40,89
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
147,13
Економія при броні: -6,74 грн