Атропін-Дарниця® (Atropine-Darnitsa)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
83,90
Економія при броні: -3,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
112,74
Економія при броні: -5,71 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
142,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.1 км
Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ