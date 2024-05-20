Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Запоріжжя (31662) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 94 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: ампула (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: ампула (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Народна аптека
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Народна аптека
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6