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Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Запоріжжя (31662) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
77,79 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
111,28
Економія: -10,28 грн
101,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), ампула (5)
108,05
Економія: -17,24 грн
90,81 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
111,59
Економія: -11,00 грн
100,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
110,13 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
120,94
Економія: -12,84 грн
108,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (11)
73,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: ампула (4)
81,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: ампула (9)
80,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (12)
126,99
Економія: -18,89 грн
108,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
77,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
121,66
Економія: -9,04 грн
112,62 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), ампула (5)
132,80
Економія: -51,70 грн
81,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
127,12
Економія: -22,12 грн
105,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
117,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (4)
125,46
Економія: -25,03 грн
100,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
113,14
Економія: -15,58 грн
97,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
119,62
Економія: -15,34 грн
104,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
107,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
111,76
Економія: -11,75 грн
100,01 грн