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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЕЛАДОННИ ТА ЇЇ ПОХІДНИХАлкалоїди беладонни, третинні аміниАтропінАтропін-Дарниця®Ціни в аптеках

Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Львів (31662) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (2)
117,80 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
74,00
Економія: -12,52 грн
61,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
74,04
Економія: -7,73 грн
66,31 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
108,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
95,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
79,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
114,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
108,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
114,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
120,90
Економія: -41,00 грн
79,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
114,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
114,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
120,93
Економія: -12,83 грн
108,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
108,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
108,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
112,06
Економія: -3,96 грн
108,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
116,64
Економія: -8,54 грн
108,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
108,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
112,11
Економія: -12,47 грн
99,64 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: ампула (3)
79,90 грн