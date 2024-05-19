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Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, №10 - Київ (82375) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
18,85
Економія: -0,97 грн
17,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
19,51
Економія: -1,03 грн
18,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (1)
18,66
Економія: -1,02 грн
17,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
18,24 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (2)
19,96
Економія: -0,70 грн
19,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Всього: упаковка (2)
19,99
Економія: -3,15 грн
16,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
Всього: упаковка (1)
20,58
Економія: -0,87 грн
19,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
Всього: упаковка (2)
18,23
Економія: -0,92 грн
17,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
Всього: упаковка (2)
21,14
Економія: -1,60 грн
19,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 10
Всього: упаковка (5)
18,59
Економія: -0,56 грн
18,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
Всього: упаковка (2)
18,87
Економія: -0,99 грн
17,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 9-Ж
Всього: упаковка (1)
18,64
Економія: -0,91 грн
17,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Градинська, 1
Всього: упаковка (1)
21,25
Економія: -2,48 грн
18,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мрії, 24
Всього: упаковка (1)
18,22
Економія: -0,55 грн
17,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всього: упаковка (1)
18,85
Економія: -1,06 грн
17,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (1)
20,34
Економія: -0,89 грн
19,45 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
19,96
Економія: -0,70 грн
19,26 грн
Народна твоя
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ужвій Наталії, 12
Всього: упаковка (3)
20,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
17,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Всього: упаковка (2)
18,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Всього: упаковка (1)
22,21
Економія: -2,82 грн
19,39 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
Всього: упаковка (2)
19,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухів, вул. Київська, 111-А
Всього: упаковка (1)
18,64
Економія: -0,98 грн
17,66 грн