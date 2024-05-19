Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, №10 - Київ (82375) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 20 аптеках
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Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Солом'янська, 33
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
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Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
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Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
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Київ, вул. Пчілки Олени, 6
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Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
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Київ, вул. Княжий Затон, 10
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Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
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Київ, вул. Драгоманова, 9-Ж
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Градинська, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мрії, 24
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Народна твоя
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ужвій Наталії, 12
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
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Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухів, вул. Київська, 111-А