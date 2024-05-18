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Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, №30 - Харків (589874) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 401 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2), блістер (2)
52,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
52,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (8)
63,04
Економія: -12,70 грн
50,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (8), блістер (1)
53,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
53,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (5)
53,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (6), блістер (2)
62,49
Економія: -12,50 грн
49,99 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (10)
52,68 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
53,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (3)
56,80
Економія: -3,40 грн
53,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
53,34 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
60,50
Економія: -2,10 грн
58,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (11)
59,30
Економія: -5,71 грн
53,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (19), блістер (1)
52,62 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
52,11 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
55,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
61,00
Економія: -11,57 грн
49,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (4), блістер (1)
52,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: блістер (1)
58,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1), блістер (2)
52,71 грн