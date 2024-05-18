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Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, №70 - Харків (451103) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 383 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
124,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
118,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), блістер (2)
141,55
Економія: -28,97 грн
112,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
122,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: блістер (6)
120,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
119,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
142,23
Економія: -27,56 грн
114,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), блістер (3)
123,97 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (6), блістер (4)
122,22 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), блістер (4)
121,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
121,52 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
131,20
Економія: -1,30 грн
129,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
131,27
Економія: -10,93 грн
120,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
123,97 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
128,03 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
125,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4), блістер (5)
142,04
Економія: -29,51 грн
112,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
123,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
128,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
120,26 грн