Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11484,00
Економія при броні: -327,00 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
72.0 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
10782,75
Економія при броні: -743,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
75.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
186.6 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
12567,34
Економія при броні: -698,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
199.1 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
12457,92
Економія при броні: -792,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
250.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
340.1 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
12954,07
Економія при броні: -901,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
343.2 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Шевченка, 7/3
344.6 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
346.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
350.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109-А
360.0 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
361.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
364.6 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
364.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Європейська, 120-А
365.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
365.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
365.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
365.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 305
365.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30 грн