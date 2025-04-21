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Сертикан (Certican
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Сертикан (Certican
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Миколаїв
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109-А
99.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11772,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
240.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Незалежності, 2-А
240.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
240.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
241.2 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
241.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
241.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 38
241.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 8
241.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
241.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Маньківка, вул. Шевченка Тараса, 6
256.6 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
259.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
12733,14
Економія при броні:
-864,78 грн
11868,36
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
262.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11484,00
Економія при броні:
-327,00 грн
11157,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
279.0 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
10777,71
Економія при броні:
-738,56 грн
10039,15
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
288.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11613,78
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жашків, вул. Соборна, 58-Б
292.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
301.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 16:00
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