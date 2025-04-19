Київ
Про товар
Ціни
Сертикан (Certican
®
)
Сертикан (Certican
®
)
Львів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 10
64.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
12215,08
Економія при броні:
-448,21 грн
11766,87
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 21
218.2 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
12452,39
Економія при броні:
-673,58 грн
11778,81
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
218.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
12588,59
Економія при броні:
-433,67 грн
12154,92
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, просп. Миру, 69/1-А
219.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
12717,61
Економія при броні:
-622,39 грн
12095,22
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 12
405.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пісківка, вул. Привокзальна, 11-А
408.0 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
417.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
418.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Набережна, 3
418.6 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бишів, вул. Київська, 53-А
421.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
422.1 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
422.2 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
422.6 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 26
422.6 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 27
422.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
423.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Галафєєва, 18
423.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
423.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володарка, вул. Армійська, 4
426.6 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Семашко, 2
429.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню