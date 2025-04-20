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Сертикан (Certican
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Сертикан (Certican
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
12733,14
Економія при броні:
-864,78 грн
11868,36
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
130.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
10777,71
Економія при броні:
-738,56 грн
10039,15
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
138.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11484,00
Економія при броні:
-327,00 грн
11157,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
140.2 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11613,78
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
203.6 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
12396,96
Економія при броні:
-731,58 грн
11665,38
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109-А
245.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11772,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
251.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Незалежності, 2-А
251.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
252.0 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
252.1 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
252.2 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
252.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 38
252.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
252.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
252.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Маньківка, вул. Шевченка Тараса, 6
253.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
259.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11819,30
грн
Забрати 22.04 після 16:00
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