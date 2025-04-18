Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
133.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
12517,71
Економія при броні: -852,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
143.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
12808,71
Економія при броні: -755,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
185.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
193.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
10616,28
Економія при броні: -577,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Шевченка, 7/3
213.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
228.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
12399,16
Економія при броні: -530,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
256.2 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11484,00
Економія при броні: -327,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
257.0 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
265.6 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
266.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
281.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Європейська, 120-А
282.2 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
282.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
282.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 56
284.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
289.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Борзна, вул. Незалежності, 3
303.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 11
313.2 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Сосниця, вул. Чернігівська, 15/2
313.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн