Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
10782,75
Економія при броні: -743,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
8.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11484,00
Економія при броні: -327,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
129.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
12457,92
Економія при броні: -792,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
131.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
12567,34
Економія при броні: -698,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
194.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
271.6 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
12954,07
Економія при броні: -901,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Шевченка, 7/3
275.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
277.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
281.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
285.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
300.1 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
300.1 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Європейська, 120-А
300.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
300.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
300.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 305
300.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
300.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
301.1 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
301.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
11748,00 грн