Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 220 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
150,84
Економія при броні: -9,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
139,59
Економія при броні: -5,76 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
170,27
Економія при броні: -26,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
160,20
Економія при броні: -17,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
163,39
Економія при броні: -6,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
163,90
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
165,57
Економія при броні: -21,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
171,33
Економія при броні: -9,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
172,54
Економія при броні: -15,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
143,23
Економія при броні: -5,54 грн