Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
167,92
Економія при броні: -12,61 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
163,30
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
166,50
Економія при броні: -22,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
160,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
174,60
Економія при броні: -30,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
171,23
Економія при броні: -27,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
163,30
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
160,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
160,10
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
175,06
Економія при броні: -33,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
173,95
Економія при броні: -30,46 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
160,00 грн