Київ (адресу не вказано)
Доступно в 703 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
170,45
Економія при броні: -25,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
170,45
Економія при броні: -25,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
160,77
Економія при броні: -16,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
163,90
Економія при броні: -25,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
143,28
Економія при броні: -21,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн