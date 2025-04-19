Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 229 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
170,19
Економія при броні: -26,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
144,42
Економія при броні: -10,83 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
163,90
Економія при броні: -24,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
167,36
Економія при броні: -25,73 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
169,86
Економія при броні: -28,23 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
167,45
Економія при броні: -26,91 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
168,35
Економія при броні: -31,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
140,60
Економія при броні: -25,92 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
172,50
Економія при броні: -31,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн