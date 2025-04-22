Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
163,90
Економія при броні: -24,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
168,27
Економія при броні: -11,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
167,98
Економія при броні: -21,37 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
173,47
Економія при броні: -26,86 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
141,39
Економія при броні: -12,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Біцилін®-3 порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 600000 ОД флакон №1
Корпорація Артеріум
158,40 грн