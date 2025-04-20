Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
845,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
421,44
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
845,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
845,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
894,00
Економія при броні: -83,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
844,23
Економія при броні: -25,83 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
891,20
Економія при броні: -113,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
726,67
Економія при броні: -24,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
198,54
Економія при броні: -11,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
875,59
Економія при броні: -102,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
873,32
Економія при броні: -56,58 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
845,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
423,07
Економія при броні: -14,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
800,64
Економія при броні: -48,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
845,73
Економія при броні: -31,51 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
844,03
Економія при броні: -25,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
825,99
Економія при броні: -74,94 грн