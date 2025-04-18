Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
814,05
Економія при броні: -111,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
873,73
Економія при броні: -30,24 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
876,43
Економія при броні: -124,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
924,79
Економія при броні: -171,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
845,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
845,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
985,50
Економія при броні: -141,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
845,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
845,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
590,26
Економія при броні: -27,85 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
1001,70
Економія при броні: -53,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
805,91
Економія при броні: -40,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва