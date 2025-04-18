Київ (адресу не вказано)
Доступно в 676 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
974,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
956,23
Економія при броні: -145,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
1033,20
Економія при броні: -91,65 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
888,52
Економія при броні: -95,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
974,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
974,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
592,51
Економія при броні: -37,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
998,05
Економія при броні: -256,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
921,20
Економія при броні: -111,30 грн