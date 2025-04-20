Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
430,30
Економія при броні: -40,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
947,66
Економія при броні: -130,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
894,00
Економія при броні: -75,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
143,21
Економія при броні: -7,31 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
536,39
Економія при броні: -23,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
1003,22
Економія при броні: -225,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
816,30
Економія при броні: -38,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
845,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
880,74
Економія при броні: -102,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
902,04
Економія при броні: -105,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
845,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
1016,18
Економія при броні: -178,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
1030,39
Економія при броні: -192,71 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
914,60
Економія при броні: -135,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
845,00 грн