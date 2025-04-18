Харків (адресу не вказано)
Доступно в 291 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
974,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
913,69
Економія при броні: -64,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
974,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
583,89
Економія при броні: -70,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
556,68
Економія при броні: -39,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
974,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва