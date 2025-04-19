Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
943,92
Економія при броні: -38,39 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
896,55
Економія при броні: -53,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
416,11
Економія при броні: -24,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
574,02
Економія при броні: -55,43 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
982,56
Економія при броні: -191,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
1040,15
Економія при броні: -196,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
936,60
Економія при броні: -159,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
419,16
Економія при броні: -23,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
1029,62
Економія при броні: -186,24 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
918,22
Економія при броні: -156,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
889,62
Економія при броні: -127,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
962,79
Економія при броні: -200,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
724,27
Економія при броні: -21,64 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
876,10
Економія при броні: -113,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
694,73
Економія при броні: -59,65 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
884,04
Економія при броні: -74,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням 0.4 мг блістер №90
Зентіва
884,80
Економія при броні: -76,01 грн