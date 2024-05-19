Ацикловір 200 Стада® таблетки 200 мг блістер, №25 - Львів (32347) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 88 аптеках
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Львів, вул. Городоцька, 59
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (4)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Всього: таблетки (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека бам
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Всього: упаковка (23)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Пульс
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Львів, вул. Бандери Степана, 15
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Городоцька, 72
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3), блістер (1)
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Львів, вул. Шпитальна, 11
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (23)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
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Всього: таблетки (15)
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (23)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (23)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (23)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (23)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (23)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Наявність на 2024-05-21 - 17:00