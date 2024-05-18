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Ацикловір 200 Стада® таблетки 200 мг блістер, №25 - Дніпро (Дніпропетровськ) (32347) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2), блістер (1)
227,80
Економія: -35,79 грн
192,01 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
221,47
Економія: -29,46 грн
192,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2), блістер (3)
238,42
Економія: -36,00 грн
202,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
231,40 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: блістер (1)
242,30
Економія: -46,10 грн
196,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1), блістер (4)
223,80
Економія: -27,60 грн
196,20 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
217,60
Економія: -31,23 грн
186,37 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
226,00
Економія: -41,21 грн
184,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1), блістер (2)
238,56
Економія: -53,09 грн
185,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
203,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3), блістер (1)
228,52
Економія: -42,15 грн
186,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: блістер (3)
186,51 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
223,80
Економія: -27,60 грн
196,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
228,03
Економія: -41,66 грн
186,37 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
241,46
Економія: -33,12 грн
208,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: таблетки (10)
230,71
Економія: -45,59 грн
185,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
188,02 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: таблетки (10)
231,72
Економія: -29,30 грн
202,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: таблетки (10)
210,02 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
227,19
Економія: -40,98 грн
186,21 грн