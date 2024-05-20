Ацикловір 400 Стада® таблетки 400 мг блістер, №35 - Запоріжжя (32346) Лікарський препарат - ціни
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Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
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Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
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Всього: упаковка (2), блістер (6)
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 109
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
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Запоріжжя, вул. Яценка, 2
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Всього: таблетки (30)
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
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Народна аптека
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Всього: упаковка (81)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
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Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (81)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
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Всього: упаковка (81)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Народна аптека
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Всього: упаковка (81)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В