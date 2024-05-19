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Ацикловір 400 Стада® таблетки 400 мг блістер, №35 - Львів (32346) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
448,36
Економія: -42,97 грн
405,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: блістер (5)
350,66 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
434,42
Економія: -0,93 грн
433,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (2)
433,07
Економія: -68,77 грн
364,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки (20)
370,67 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: таблетки (15)
420,79
Економія: -39,78 грн
381,01 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: таблетки (25)
448,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
370,67 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
392,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
448,37
Економія: -67,36 грн
381,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
444,79
Економія: -63,78 грн
381,01 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
392,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
383,67
Економія: -24,11 грн
359,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
446,04
Економія: -84,93 грн
361,11 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
392,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
414,99
Економія: -33,98 грн
381,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
448,37
Економія: -67,36 грн
381,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
448,37
Економія: -67,36 грн
381,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
448,37
Економія: -67,36 грн
381,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
373,64 грн