Ацикловір 400 Стада® таблетки 400 мг блістер, №35 - Львів (32346) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 212 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
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Всього: таблетки (20)
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Львів, вул. Леонтовича, 1
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Всього: таблетки (15)
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Львів, вул. Клепарівська, 4
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Львів, вул. Бандери Степана, 15
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Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
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Львів, вул. Шпитальна, 9
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Львів, просп. Свободи, 33
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
D.s.
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Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, пл. Міцкевича, 5