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Ацикловір 400 Стада® таблетки 400 мг блістер, №35 - Харків (32346) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 345 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: блістер (1)
423,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
373,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), блістер (1)
434,27
Економія: -65,07 грн
369,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1), блістер (5)
419,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
416,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: блістер (5)
417,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
426,10
Економія: -55,28 грн
370,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: блістер (5)
394,31 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), блістер (6)
419,65 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
419,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2), блістер (5)
420,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: блістер (5)
444,80
Економія: -69,30 грн
375,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
429,53
Економія: -48,52 грн
381,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: блістер (4)
392,56 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1), блістер (1)
406,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
404,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: блістер (2)
392,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
406,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1), блістер (2)
420,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: блістер (1)
405,16 грн