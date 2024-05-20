Ацикловір 800 Стада® таблетки 800 мг блістер, №35 - Запоріжжя (32345) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 116 аптеках
Народна аптека
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Всього: упаковка (43)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), блістер (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Аптека шар@
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Всього: упаковка (43)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Запоріжжя, вул. Українська, 42
Аптека інтернет цін
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (43)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Народна аптека
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Всього: упаковка (43)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Народна аптека
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Всього: упаковка (43)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (43)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (43)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), блістер (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В