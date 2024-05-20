Ацикловір 800 Стада® таблетки 800 мг блістер, №35 - Одеса (32345) Лікарський препарат - ціни
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Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
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Одеса, вул. Толстого Льва, 21
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Аптека низьких цін
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека копійка
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (50)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3), блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1