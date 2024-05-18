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Ацикловір 800 Стада® таблетки 800 мг блістер, №35 - Харків (32345) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 257 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
600,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
650,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
696,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), блістер (3)
693,19
Економія: -64,25 грн
628,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), блістер (5)
703,92 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), блістер (4)
695,03 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
694,33 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
848,40
Економія: -235,90 грн
612,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
669,34 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
812,30
Економія: -191,60 грн
620,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
690,74
Економія: -78,15 грн
612,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), блістер (1)
614,81 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: блістер (6)
700,42 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки (30)
636,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
650,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
665,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: блістер (4)
628,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: блістер (2)
633,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: блістер (5)
639,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1), блістер (3)
707,27
Економія: -21,27 грн
686,00 грн