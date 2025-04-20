Метоклопраміду гідрохлорид (Metoclopramidi hydrochloridum)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,75
Економія при броні: -2,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,30
Економія при броні: -24,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,21
Економія при броні: -12,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,50
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,37
Економія при броні: -2,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,05
Економія при броні: -0,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,82
Економія при броні: -32,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
125,14
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
127,55
Економія при броні: -5,63 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,85
Економія при броні: -37,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,07
Економія при броні: -6,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
130,17
Економія при броні: -44,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,08
Економія при броні: -28,20 грн