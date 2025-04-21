Метоклопраміду гідрохлорид (Metoclopramidi hydrochloridum)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
129,43
Економія при броні: -45,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,30
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,56
Економія при броні: -4,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00
Економія при броні: -31,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,42
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,30
Економія при броні: -2,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,50
Економія при броні: -4,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,98
Економія при броні: -1,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,28
Економія при броні: -39,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,24
Економія при броні: -18,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Метоклопраміду гідрохлорид розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"